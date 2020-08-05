Юношеская баскетбольная команда «Бульдоги» поможет бездомным животным «Велеса»

Вологодская баскетбольная команда «Бульдоги» решила помочь обществу защиты животных «Велес» и привлечь внимание к проблемам бездомных собак. Молодые спортсмены провели фотосессию с собаками и планируют в социальных сетях рассказывать о животных «Велеса».

- Обществу уже более 10 лет, и сегодня там живет около 250 собак. Хочется помочь каждой, но, чтобы рассказать обо всех, потребуется очень много времени. Начнем с малого. На этой неделе расскажем о тех, с которыми нам уже удалось познакомиться, и, может быть, кому-то из пушистиков удастся обрести теплый дом и любящую семью, - пишут «Бульдоги» на своей странице в социальной сети.

На данный момент опубликованы два поста с фотографиями, на которых спортсмены вместе бездомными животными.

- Денис Кузичев и Симон. Симон – старенький пёс, который совсем ничего не видит. Зато очень хорошо слышит и чувствует. Отлично ориентируется по звукам и до сих пор охраняет. Ласковый, неконфликтный, любит длительные прогулки.

В ближайшее время спортсмены планируют выпустить свой календарь с этими фотографиями.