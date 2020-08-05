Юношеская баскетбольная команда «Бульдоги» поможет бездомным животным «Велеса»

05.08.2020 [Общество]

Вологодская баскетбольная команда «Бульдоги» решила помочь обществу защиты животных «Велес» и привлечь внимание к проблемам бездомных собак. Молодые спортсмены провели фотосессию с собаками и планируют в социальных сетях рассказывать о животных «Велеса».

- Обществу уже более 10 лет, и сегодня там живет около 250 собак. Хочется помочь каждой, но, чтобы рассказать обо всех, потребуется очень много времени. Начнем с малого. На этой неделе расскажем о тех, с которыми нам уже удалось познакомиться, и, может быть, кому-то из пушистиков удастся обрести теплый дом и любящую семью, - пишут «Бульдоги» на своей странице в социальной сети.

На данный момент опубликованы два поста с фотографиями, на которых спортсмены вместе бездомными животными. 

- Денис Кузичев и Симон. Симон – старенький пёс, который совсем ничего не видит. Зато очень хорошо слышит и чувствует. Отлично ориентируется по звукам и до сих пор охраняет. Ласковый, неконфликтный, любит длительные прогулки.

В ближайшее время спортсмены планируют выпустить свой календарь с этими фотографиями. 

- Мы продолжаем знакомиться с подопечными общества защиты животных “ВЕЛЕС”, и сегодня наш герой - Милка. А в компании у неё - Никита Щепеткин. Раньше у Милки был дом. Ее нашли подростком на остановке, где Милка просидела несколько дней, но найти хозяев так и не удалось. Сейчас ей около года, привита, стерилизована, хорошо ведёт себя в квартире, но отлично будет чувствовать себя и в частном доме. Активная, игривая, обожает детей. Желаем Милке скорее обрести новую семью.

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