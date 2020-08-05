Двух жителей Вологды обвиняют в грабежах и вымогательствах

В Вологде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в грабеже и вымогательстве.

По версии следствия, в феврале 2020 года 17-летний и 19-летний вологжане совершили указанные преступления в отношении потерпевших, с которыми познакомились в интернете и договорились о встрече.

«Так, применяя насилие, молодые люди вымогали у 21-летнего вологжанина денежные средства. В результате побоев и под угрозой распространения порочащих сведений потерпевший в тот же день и на следующий - вынужден был передать обвиняемым деньги в общей сумме 15 тысяч рублей. На другой встрече взрослый соучастник в присутствии несовершенного приятеля отобрал у горожанина, 23 лет, деньги и вещи на общую сумму более 8 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия молодые люди возместили потерпевшим причинённый ущерб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы