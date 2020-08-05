В Вологде суд признал незаконным бездействие пристава по изъятию документов у банкрота

05.08.2020 [Общество]

Вологодский арбитражный суд признал незаконным бездействие судебного пристава, который не исполнил акт, обязывающий банкрота передать документы финансовому управляющему.

Согласно материалам дела, 19 июня 2019 года суд обязал Т., объявившую себя банкротом, добровольно передать финансовому управляющему документы на принадлежащее ей имущество, само имущество, а также банковские карты и иные документы, связанные со счетами фирм, в которых она являлась учредителем. Женщина не исполнила предписание, и судебный пристав также не смог истребовать у неё документы.

Судебный акт оставался неисполненным, и в феврале 2020 года финансовый управляющий обратился в суд с соответствующим иском.

«Возражая против иска, судебный пристав-исполнитель настаивал на принятии достаточных мер: Тарбаковой вручено требование о передаче финансовому управляющему документов и имущества, получено объяснение должника о том, что оригиналов правоустанавливающих документов у нее не имеется, возможно они переданы в судебные дела либо в банки; один автомобиль находится на ремонте в Архангельской области, точное место нахождения неизвестно; другой автомобиль продан и правоустанавливающие документы переданы покупателю; прицепы используются мужем», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Суд признал бездействие пристава незаконным и обязал его исполнить судебный акт. Апелляционный суд оставил решение без изменения.

Тэги: приставы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом
В Вологде в реке утонули двое мужчин
В сети собирают подписи под петицией об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
В Вологодской области вновь выявили 28 случаев коронавируса за сутки
С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны
Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Тотемском районе
В Череповце два человека пострадали при взрыве газового баллона
В Вологде незаконно возводят мансардный этаж здания учебного центра на улице Чехова
28 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
03.08.2020 [Общество]

Изготовленную ремесленниками обувь убрали из списка подлежащих обязательной маркировке товаров

690
0
03.08.2020 [Общество]

В Кадуйском районе 82-летняя пенсионерка провела неделю в лесу

1650
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Юношеская баскетбольная команда «Бульдоги» поможет бездомным животным «Велеса»
В Вологодской области стартовал футбольный сезон
Двух жителей Вологды обвиняют в грабежах и вымогательствах
В Вологде суд признал незаконным бездействие пристава по изъятию документов у банкрота
Славянский переулок в Вологде будет строить ООО «Дорсервис»
Две выставки кукол откроются в Великоустюгском музее-заповеднике 7 августа
КамАЗ со стройки детсада на улице Ярославской в Вологде протаранил стоявший рядом ВАЗ
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2019
0
05.08.2020 [БлогоVO]

Такие масштабные ремонтные работы в районе идут, наверное, впервые. Но бабушкинцы надеются на большее

115
0
05.08.2020 [Обзор Прессы]

Тракторист из Чагоды нашел яйцо динозавра?

365
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика