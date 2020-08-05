В Вологде суд признал незаконным бездействие пристава по изъятию документов у банкрота

Вологодский арбитражный суд признал незаконным бездействие судебного пристава, который не исполнил акт, обязывающий банкрота передать документы финансовому управляющему.

Согласно материалам дела, 19 июня 2019 года суд обязал Т., объявившую себя банкротом, добровольно передать финансовому управляющему документы на принадлежащее ей имущество, само имущество, а также банковские карты и иные документы, связанные со счетами фирм, в которых она являлась учредителем. Женщина не исполнила предписание, и судебный пристав также не смог истребовать у неё документы.

Судебный акт оставался неисполненным, и в феврале 2020 года финансовый управляющий обратился в суд с соответствующим иском.

«Возражая против иска, судебный пристав-исполнитель настаивал на принятии достаточных мер: Тарбаковой вручено требование о передаче финансовому управляющему документов и имущества, получено объяснение должника о том, что оригиналов правоустанавливающих документов у нее не имеется, возможно они переданы в судебные дела либо в банки; один автомобиль находится на ремонте в Архангельской области, точное место нахождения неизвестно; другой автомобиль продан и правоустанавливающие документы переданы покупателю; прицепы используются мужем», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал бездействие пристава незаконным и обязал его исполнить судебный акт. Апелляционный суд оставил решение без изменения.