Славянский переулок в Вологде будет строить ООО «Дорсервис»

05.08.2020 [Общество]

В Вологде определили подрядчика на строительство Славянского переулка, который станет дорогой к участкам многодетных семей в микрорайоне Куролит. Госконтракт стоимостью 15,19 млн. рублей подписали с ООО «Дорсервис». Фирма должна выполнить все работы до 15 ноября 2020 года.

Как ранее сообщал NewsVo, это будет 370 — метровая гравийная дорога с асфальтобетонными тротуарами, перилами, дорожными знаками и освещением. Деньги на ее строительство выделили из городского и областного бюджетов. Подрядчик выполнит трехслойное песчано-гравийное покрытие на проезжей части. Предусмотрен водоотвод по продольным каналам, а под съездами оборудуют спиралевидные трубы для отвода воды.

 

Тэги: Строительство, дороги

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