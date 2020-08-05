В Череповецком районе из-за разбитой дороги несколько недель не вывозили мусор из деревни Гавино

05.08.2020 [Общество]

Из деревни Гавино Череповецкого района долгое время не вывозили мусор из-за разбитой дороги. 

— В населённом пункте вот уже несколько недель была разбита дорога. Из-за каши и грязи спецтехника проехать не могла. Просим не сравнивать легковые авто и мусоровозы. Вторые весят под десять тонн и легко могут провалиться, — пишет в своей группе в соцсети региональный оператор «Чистый след». 

Регоператор также отметил, что прошлым летом в Гавино также был приостановлен вывоз мусора, тогда причиной стал сломавшийся мост. 

После жалобы «Чистого следа» в администрацию района, по дороге прошел грейдер и произвел подсыпку. 5 августа мусор должны были забрать. 

Фото из группы "Чистого следа"

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