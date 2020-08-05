Две выставки кукол откроются в Великоустюгском музее-заповеднике 7 августа

Сразу две выставки кукол откроются 7 августа в Великоустюгском музее-заповеднике - персональная выставка мастера-кукольника Ольги Драневич и выставка «Мир авторских игрушек», в которой примут участие 17 мастеров из Вологодской и Архангельской областей.

- Ольга Иосифовна Драневич увлеклась искусством создания кукол в 2014 году, начав с интерьерных текстильных куколок-тильд, - говорится в анонсе мероприятия на странице музея в социальной сети. - На нынешней выставке представлено уже 14 кукольных композиций, которые рождают добрые чувства и хорошее настроение.

Так, например, здесь будет представлена кукольная композиция «С лёгким паром!», посвящённая «банному» дню в мышином семействе. Собрала Ольга Драневич вместе и персонажей новогодних сказок. Также Ольгу Иосифовну вдохновляют на творчество и литературные произведения. Посетители выставки узнают среди её кукол героев сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого и Людвига XIV с Туттой Карлссон из сказочной повести шведского писателя Яна Экхольма.

На выставке «Мир авторских игрушек» будут представлены работы 17 мастеров-кукольников из городов Вологодской и Архангельской областей, но больше всего среди них устюжанок.

Изделия выполнены в разных техниках. Так, например, Людмила Григорьевна Кашутина из Вельска не только шьёт, но и владеет техникой валяния из шерсти, делает кукол с применением шарнирных креплений. С полимерной глиной работают сёстры Лариса Березина (г. Великий Устюг) и Марина Прокопьева (г. Вологда).

- Поражают вязаные игрушки на проволочном каркасе, выполненные устюжанкой Ольгой Прибойковой. Композиция «Союзмультфильм» посвящена знакомым с детства героям мультфильмов, - говорится в анонсе выставки на странице музея. - Татьяна Демьяновская из Котласа создаёт из текстиля забавных клоунов и зайцев. Любовь Букало из Великого Устюга наполнила свою композицию «Именины у Кристины» авторскими текстильными куклами. Неистощимы фантазии наших мастеров на сказочные темы: на выставке рядом Гарри Поттер и Кот в сапогах, Красная Шапочка и Баба-яга…

Подобная выставка проводилась в Великом Устюге и в прошлом году, но в этот раз в ней участвуют как знакомые мастера, которые порадуют новыми произведениями, так и кукольники, работы которых устюжане увидят впервые.

Обе выставки будут работать до 30 сентября по адресу: Великий Устюг, ул.Набережная, 64. Режим работы: с 10.00 до 17.00. Выходные: воскресенье, понедельник.

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