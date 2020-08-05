Бесплатные тренировки под открытым небом пройдут в районе Водники в Вологде

Проект #ЗОЖигательноелето начинается в августе в районе Водники в Вологде. Это будет серия бесплатных танцевальных и спортивных занятий на открытых площадках района – в Фрязиновском парке и на площадке в ЖК «Флагман».

Так, например, 5 августа в 19.00 в Фрязиновском парке тренер фитнес-студии Lady House Анна Эглит проведёт тренировку по зумбе. А 6 августа в 19.00 в Фрязиновском парке Ксения Паликова, педагог коллектива «Серпантин» проведёт танцевальную тренировку для детей.

За расписанием бесплатных спортивных занятий можно следить в группе ТОС «Водники». В социальной сети.