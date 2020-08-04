Конструктор из небольших бревен появится в музее «Семёнково» под Вологдой

Необычный деревянный конструктор скоро появится в Архитектурно-этнографическом музее «Семёнково» под Вологдой. Посетители музея смогут самостоятельно собрать уменьшенную копию одного из музейных амбаров.

- Мы думаем, это вызовет интерес как старшеклассников, так и взрослых людей, - сообщается на странице музея в социальной сети. - Конструктор наглядно будет демонстрировать особенности вязки сруба в обло, заполнение дверного проёма, а также устройство безгвоздевой самцовой кровли.

Благодаря новому конструктору, посетители музея смогут получить навыки чтения чертежей, работы в команде и частичное представление о том, какой труд стоит за созданием экспозиции под открытым небом.



