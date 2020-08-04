26 сельских библиотек обещают отремонтировать в Вологодской области в 2020 году

04.08.2020 [Общество]

26 сельских библиотек во всех районах Вологодской области планируют отремонтировать в 2020 году в рамках региональной программы. На каждом из объектов будет проводиться комплекс работ, начиная от ремонта кровли, заканчивая работами по капитальному ремонту систем электроснабжения и отопления. Программой также предусмотрено оформление интерьера в обновленных сельских библиотеках, оснащение их мебелью и мультимедийным оборудованием.

«Ежегодно на протяжении пяти лет мы планируем ремонтировать по 26 библиотек — по одной в каждом районе Вологодской области. И, соответственно, за это время будет отремонтировано не менее 130 библиотек, — подчеркнул начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. — В 2020 году финансовые средства полностью доведены до всех муниципалитетов. Заключены необходимые соглашения и процедуры. В ряде муниципальных образований все подготовительные мероприятия проведены, начались ремонты. В 18 районах области эти процедуры еще проводятся».

В четырех сельских библиотеках в Вологодском, Сокольском, Шекснинском и Харовском районах работы уже завершены. 

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Олег Кувшинников поручил подготовить проектно-сметную документацию по следующим 26 объектам, которые будут отремонтированы в 2021 году, к 1 сентября.

 

Тэги: библиотеки

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