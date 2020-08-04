Жительница Грязовецкого района взяла кредит, чтобы играть на бирже, и перевела все деньги мошеннику

В Грязовецком районе 59-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала, что хотела заработать на биржевых торгах в интернете и для этого взяла в кредит 318 тысяч рублей.

«Зарегистрировавшись на одном из сайтов, она перевела все деньги якобы специалисту по торгам. Только спустя время женщина осознала свою ошибку. Примечательно, что пенсионерка знала о таком виде мошенничества из средств массовой информации и от участкового уполномоченного полиции», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 520 тысяч рублей. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.