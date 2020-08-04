Перекресток улиц Горького и Добролюбова в Вологде стал регулируемым

3 августа на перекрестке улиц Горького и Добролюбова в Вологде заработали новые светофоры — он стал полностью регулируемым.

— Светофоры установлены для обеспечения безопасности на участке в соответствии с рекомендацией ГИБДД. Отмечу, что участок ул. Добролюбова от Горького до Некрасова с сегодняшнего дня стал двусторонним, а ул. Малая Сибирская стала односторонней. Это также требует обеспечения дополнительной безопасности, — прокомментировал заместитель руководителя службы городского хозяйства Вологды по безопасности дорожного движения Илья Колосов.

Регулировщики будут работать в двух фазах. Первая — движение по ул. Горького: зеленый сигнал для автомобилей будет гореть 30 секунд. Вторая фаза — движение по ул. Добролюбова, во время которого зеленый сигнал будет гореть 15 секунд. 13 августа также планируется запустить пешеходную секцию у светофора на другом оживленном перекрестке Конева-Архангельская, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее NewsVo сообщал, что в июле на перекрестке улицы Мохова и проспекта Победы в Вологде смонтировали «умный» пешеходный переход. Интеллектуальная система будет информировать водителей о подходящих к проезжей части людях. Когда к краю тротуара подойдет человек, включится дополнительное освещение, загорится табло с надписью: «Внимание! Пешеход!» и сработает звуковая система оповещения.