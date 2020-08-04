Вологодская область в три раза увеличила поставки суточных цыплят в Беларусь

Объём поставок суточных цыплят из Вологодской области в республику Беларусь в 2020 году увеличился в три раза.

— Управлением Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям за истекший период 2020 года проконтролирована отправка суточных цыплят в количестве 919 400 голов в Республику Беларусь для последующего содержания, — сообщает ведомство.

Всего было оформлено 16 ветеринарных сертификатов Таможенного союза, подготовлены предварительные уведомления в подсистеме ФГИС «Меркурий. Уведомления».

Ранее NewsVo сообщал, что 777 тонн произведенного в Вологодской области мороженого отправили за границу с начала 2020 года.