Вологодская область в три раза увеличила поставки суточных цыплят в Беларусь

04.08.2020 [Экономика]

Объём поставок суточных цыплят из Вологодской области в республику Беларусь в 2020 году увеличился в три раза.

— Управлением Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям за истекший период 2020 года проконтролирована отправка суточных цыплят в количестве 919 400 голов в Республику Беларусь для последующего содержания, — сообщает ведомство. 

Всего было оформлено 16 ветеринарных сертификатов Таможенного союза, подготовлены предварительные уведомления в подсистеме  ФГИС «Меркурий. Уведомления».

Ранее NewsVo сообщал, что 777 тонн произведенного в Вологодской области мороженого отправили за границу с начала 2020 года. 

 

Тэги: курицы, Беларусь

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