В Вологодской области заключенного будут судить за дачу взятки сотруднику колонии

В Вологде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего заключённого, обвиняемого в даче взятки работнику колонии.

«По версии следствия, в мае-июне 2020 года в одной из исправительных колоний области осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, предложил сотруднику администрации за взятку пронести в режимную зону запрещенные предметы. Затем организовал через своих знакомых передачу в г. Вологде мобильного телефона и незаконного вознаграждения в размере 10 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.