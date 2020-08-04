В Вологодской области заключенного будут судить за дачу взятки сотруднику колонии

04.08.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего заключённого, обвиняемого в даче взятки работнику колонии.

«По версии следствия, в мае-июне 2020 года в одной из исправительных колоний области осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, предложил сотруднику администрации за взятку пронести в режимную зону запрещенные предметы. Затем организовал через своих знакомых передачу в г. Вологде мобильного телефона и незаконного вознаграждения в размере 10 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Преступление было пресечено сотрудниками областного УФСБ РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: колония

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