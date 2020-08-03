С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны

03.08.2020 [Общество]

С 4 августа в Вологодской области разрешат работу кафе и ресторанов. Об этом в ходе заседания оперативного штаба объявил глава региона Олег Кувшинников. Ранее заведениям общепита разрешалось продавать еду навынос, либо принимать гостей на летних верандах.

Губернатор подчеркнул, что открытие заведений общепита очень важно для внутреннего туризма, однако их работа должна осуществляться со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Так, столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Обязательны регулярные дезинфекция и проветривание помещений. Проведение банкетов в заведениях общепита по-прежнему запрещено.

«Мы возобновляем работу предприятий и организаций. Это вовсе не потому, что опасность миновала. Коронавирус – это новая реальность, с которой нам нужно учиться жить. Нам нужно совместить наши привычные дела с постоянной заботой о нашей безопасности. При любом снятии ограничений маски и дезинфекция обязательны», - отметил Кувшинников.

В последние десять дней коэффициент распространения коронавируса в Вологодской области не опускался ниже единицы. По словам губернатора, чтобы сохранить контроль над ситуацией, а также открыть школы и другие учебные заведения 1 сентября, режим повышенной готовности решили продлить по 31 августа включительно. Органам местного самоуправления рекомендовано усилить работу мобильных бригад и  ужесточить контроль над соблюдением масочного режима в общественных местах.

Ранее NewsVo писал, что оперштаб правительства Вологодской области 3 августа сообщил о 27 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 13 в Череповце, 11 в Вологде, два - в Великоустюгском районе, один в Череповецком. 

Тэги: коронавирус

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