Жительницу Кич-Городецкого района обязали выплатить компенсацию владельцам коз, которых загрызла ее собака

03.08.2020 [Общество]

В Кичменгско-Городецком районе суд рассмотрел иск семейной пары к их соседке, собака которой загрызла нескольких животных, принадлежащих супругам.

В обосновании иска Д. и В. Указали, что в период с 12 по 23 октября 2019 года чёрная лайка, принадлежащая ответчику, загрызла трёх козлят и суягную (беременную) козу. Добровольно возместить причинённый ущерб хозяйка собаки отказалась. По одному из этих происшествий Н. была оштрафована на 3000 рублей. Супруги просили суд взыскать с соседки причинённый ущерб в размере 13 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и судебные расходы.

«В судебном заседании истец пояснил, что 12 октября с пастбища не вернулся козленок, 14 октября - еще один. После этого они стали выпускать только взрослых коз. Потом он увидел, что собака черной масти с белой пролысиной на голове что-то несет, он проследовал за ней. Собака подошла к дому ответчика и стала закапывать переднюю лопатку от козы. В этот же день он нашел остатки от козы на берегу реки и сфотографировал. 23 октября он увидел, как та же лайка грызла козленка, а затем потащила в сторону дома ответчика. Ответчик вначале обещала возместить причиненный ущерб, но затем отказалась», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Исследовав доказательства по делу, суд признал вину ответчика в гибели по вине собаки козы и козлёнка. В удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда истцам было отказано.

Таким образом, иск был удовлетворён частично: в пользу семейной пары с их соседки было взыскано 8500 рублей компенсации причинённого вреда и судебные расходы. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: животные, ущерб

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