В Чагоде отремонтировали районный Дом культуры

31.07.2020 [Общество]

В Чагоде завершился ремонт районного Дома культуры. Фасад здания и внутренние помещения заметно преобразились. Результаты работы подрядчика в рамках проекта «Градсоветы: личный контроль» оценил депутат Законодательного собрания Вологодской области Николай Шамурин.

«На сегодняшний день это тот объект, которым по праву может гордится Чагода», — сказал Шамурин в разговоре с директором муниципального культурного учреждения Надеждой Елоевой и работниками РДК: Александром Оленичевым и заслуженным ветераном сферы культуры Ливией Николаевной Митрошкиной.

Парламентарий отметил и то, как изменился внешний вид первого корпуса Чагодской средней школы. Здесь на 80% выполнены работы по обустройству вентилируемого фасада. Наружная отделка здания в виде геометрических фигур привлекает внимание не только детей, но и взрослых. Сейчас здесь идет ремонт кровли над пищеблоком. Внутри здания идёт модернизация помещения под создание двух кабинетов для Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»».

В райцентре также идёт строительство станции водоочистки хозяйственно-питьевого назначения: бетонируют фундамент здания, строители приступили к прокладке магистрального водопровода и канализации. До конца года планируется ввести объект в эксплуатацию, но жители Чагоды получат чистую воду только после закольцовки системы магистрального водопровода.

«Качественная питьевая вода — вот что, на мой взгляд, как врача, в первую очередь нужно чагодцам, поэтому строительство станции водоочистки и нового магистрального водопровода считаю главным объектом в этом районе, поэтому любые задержки и промедления на пути реализации этого проекта недопустимы», — резюмировал Николай Шамурин.

Также в Чагоде продолжается асфальтирование улицы Инженерной. Этого события местные жители ждали много лет. Укладку асфальта выполняет местная дорожная организация ООО «Севердорстрой». Решение о ремонте улицы также приняли на районном градсовете.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области  

 

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