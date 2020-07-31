В Вожеге 71-летнего пенсионера приговорили к десяти годам колонии за двойное убийство

31.07.2020 [Происшествия]

71-летний житель Вожегодского района признан виновным в убийстве двух мужчин. Трагедия произошла вечером 3 мая в одной из квартир поселка Кадниковский.

Следствием и судом было установлено, что обвиняемый с утра распивал спиртное в компании двух приятелей у себя дома. Вечером в ходе застолья в помещении кухни 45-летний мужчина беспричинно нанес хозяину жилища удар по голове, а когда пенсионер упал на пол, к его избиению присоединился и 53-летний собутыльник.

— Мужчина притворился мертвым, тогда обидчики собрались уходить, но в гневе пенсионер решил, что уйти им не даст. Он выбежал в соседнее помещение, вооружился топором, вернулся в кухню и из мести за причиненные побои нанес поочередно не менее 25 ударов собутыльникам. От полученных рубленных ранений мужчины скончались на месте происшествия, — сообщает региональное управление следственного комитета. 

Как ранее сообщал NewsVo, 5 мая подозреваемый был арестован по ходатайству следствия. Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить в пользу матери одного из убитых 700 тысяч рублей.

 

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