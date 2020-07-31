В Тарноге водителя, сбившего 5-летнюю девочку, приговорили к двум годам колонии поселения

31.07.2020 [Происшествия]

В Тарногском Городке суд вынес приговор водителю, который сбил пятилетнюю девочку. От полученных травм ребенок на следующий день скончался в больнице. 

Как ранее сообщал NewsVo, ДТП произошло в районном центре днем 5 октября 2019 года. 33-летний водитель автомобиля «Рено Симбол» допустил наезд на ребенка, который перебегал дорогу.

— В нарушение п. 10.1., п. 10.2. ПДД РФ подсудимый двигался в населенном пункте со скоростью около 74 км/ч, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением автомобиля, проявив неосмотрительность и небрежность при управлении автомобилем, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Выяснилось также, что мужчина управлял машиной, не надев очки или линзы, хотя имел проблемы со зрением, что отражено в водительском удостоверении.

На суде водитель признал, что он совершил наезд на ребенка. Родители девочки настаивали на реальном наказании.

В итоге мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили водительских прав на два года.

Кроме того, в пользу матери и отца погибшей девочки подсудимого обязали выплатить компенсацию морального вреда по 400 000 рублей (каждому), в пользу брата девочки — 300 000 рублей, всего — 1 100 000 рублей.

Тэги: ДТП

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