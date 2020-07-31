Директор череповецкой фирмы перевёл мошенникам более миллиона рублей

31.07.2020 [Происшествия]

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали 10 заявлений от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 1 300 000 рублей.

В Череповце 56-летний директор крупной фирмы заключил договор на покупку партии дизельного топлива с поставщиком, которого ему рекомендовал его компаньон.

«Они договорились о продаже топлива и заключили договор дистанционно, посредством электронной почты. Позже череповчанин получил счет, который оплатил в полном объеме. Поставщик в свою очередь отправил ему данные машины и телефон водителя. Позвонив по указанному телефону, мужчине никто не ответил, поставщик также перестал выходить на связь», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Лишившись 1 122 500 рублей, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию.

Ещё одного 55-летнего череповчанина злоумышленники обманули при совершении покупки в интернете. На одном из сайтов потерпевший нашёл объявление о продаже кайтборда – доски для катания по воде. Он договорился с продавцом об отправке доски после полной оплаты покупки. Череповчанин перевёл 22 тысячи рублей на указанный счёт, после чего продавец перестал выходить на связь.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

Тэги: мошенничество

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