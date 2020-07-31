Жителя Вологодского района, ударившего мать ножом, приговорили к трем годам колонии

Суд огласил приговор 36-летнему жителю Вологодского района, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего. Как установлено судом, 28 марта 2020 года, находясь по месту жительства в деревне Сосновка, пьяный обвиняемый, в ходе внезапно возникшей ссоры, ударил ножом свою мать.

«Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, своими умышленными действиями подсудимый причинил потерпевшей рану, которая по своему характеру создавала угрозу для ее жизни и повлекла за собой тяжкий вред ее здоровью», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью признал свою вину. С учётом того, что обвинеямый злоупотребляет спиртным, ведёт асоциальный образ жизни и не реагирует на ведущуюся в его отношении профилактическую работу, суд назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.