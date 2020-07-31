Мэрия Череповца через суд обязала бизнесмена удалить краску с незаконно выкрашенного фасада

В Череповце суд рассмотрел иск мэрии города к собственнику нежилого помещения в многоквартирном доме на улице Ленина. Предприниматель незаконно перекрасил часть фасада здания.

В соответствии с установленными в городе правилами благоустройства, поменять цвет фасада можно только при наличии специального «колористического паспорта», согласованного с управлением архитектуры и градостроительства мэрии.

Фото из группы объединенной пресс-службы судов в соцсети

Нарушение было выявлено во время проверки соблюдения указанных правил в марте 2019 года. Предпринимателя обязали устранить его в срок до 1 апреля 2019 года, однако это не было сделано. 3 декабря 2019 года мужчину привлекли к административной ответственности.

— В ходе повторного осмотра здания в январе 2020 года вновь зафиксировано неисполнение предписания, после чего Мэрия предъявила иск в арбитражный суд, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал исковые требования обоснованными и обязал предпринимателя удалить краску в 30-дневный срок.