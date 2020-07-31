В Череповце с октября перестанут действовать бумажные проездные

31.07.2020 [Общество]

Все виды бумажных проездных перестанут действовать в Череповце с 5 октября. Льготникам необходимо через МФЦ привязать электронный проездной к карте «Мир», а школьникам бесплатно выдадут транспортные карты. С конца октября также начнется выпуск транспортных карт для всех череповчан.

«Сейчас мы обсуждаем, какими будут транспортные карты. Они должны быть бонусными. Если покупаешь карту на сто поездок, то стоимость одной поездки снижается. Стоимость проезда 28 рублей, а если на 100 поездок, то, например, 26 рублей. Также идет голосование на странице мэра за название транспортной карты. Оно закончится на следующей неделе», — цитирует директора автоколонны № 1456 Дмитрия Микишанова официальный сайт Череповца. 

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 октября 2020 года российские банки перестанут зачислять пенсии и социальные выплаты на карты иностранных платежных систем, таких как Visa, MasterCard. Те, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты, должны оформить карту «Мир».

Тэги: общественный транспорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Великоустюгском районе отец и сын утонули в реке
Два человека погибли в ДТП в Вологодском районе
Коронавирус обнаружили у продавца супермаркета в Вологде
18 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
С 1 сентября 2020 года российские дети пойдут учиться в школы
27 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Фитнес-клубы и бассейны откроют в Вологодской области с 28 июля
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
Воспитанники школы «Корабелы Прионежья» отправились в водную экспедицию на шхуне «Онежская жемчужина»
Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Тотемском районе
31.07.2020 [Общество]

В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом

1016
0
31.07.2020 [Политика]

В сети собирают подписи под петицией об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

1957
0
31.07.2020 [Происшествия]

Директор череповецкой фирмы перевёл мошенникам более миллиона рублей

651
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом
В Чагоде отремонтировали районный Дом культуры
В Вожеге 71-летнего пенсионера приговорили к десяти годам колонии за двойное убийство
В Череповце трех приставов заподозрили в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге
В Вологодской области открыли летне-осенний сезон охоты
В Тарноге водителя, сбившего 5-летнюю девочку, приговорили к двум годам колонии поселения
Директор череповецкой фирмы перевёл мошенникам более миллиона рублей
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

1351
0
31.07.2020 [БлогоVO]

Еще одна «отличная новость» — администрация закрыла глаза на нарушения и согласовала ларек на обочине дороги

544
0
30.07.2020 [Обзор Прессы]

Знают ли вологжане, кому стоит памятник у шиномонтажа в центре Вологды?

561
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика