В Череповце с октября перестанут действовать бумажные проездные

Все виды бумажных проездных перестанут действовать в Череповце с 5 октября. Льготникам необходимо через МФЦ привязать электронный проездной к карте «Мир», а школьникам бесплатно выдадут транспортные карты. С конца октября также начнется выпуск транспортных карт для всех череповчан.

«Сейчас мы обсуждаем, какими будут транспортные карты. Они должны быть бонусными. Если покупаешь карту на сто поездок, то стоимость одной поездки снижается. Стоимость проезда 28 рублей, а если на 100 поездок, то, например, 26 рублей. Также идет голосование на странице мэра за название транспортной карты. Оно закончится на следующей неделе», — цитирует директора автоколонны № 1456 Дмитрия Микишанова официальный сайт Череповца.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 октября 2020 года российские банки перестанут зачислять пенсии и социальные выплаты на карты иностранных платежных систем, таких как Visa, MasterCard. Те, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты, должны оформить карту «Мир».