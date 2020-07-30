На Пошехонском шоссе в Вологде выделят полосу для автобусов

Выделенную полосу для движения общественного транспорта сформировали на отрезке Пошехонского шоссе от улицы Петина до больничного комплекса в обоих направлениях. Уже установлена большая часть необходимых дорожных знаков, но пока они закрыты и не считаются действующими.

Предполагается, что выделенная полоса для автобусов начнет функционировать на следующей неделе.

«Я напомню, что организацию выделенных полос на разных отрезках улично-дорожной сети Вологды рекомендует КСОДД. Это возможность снизить аварийность и увеличить в целом скорость движения транспортного потока. Выделенная полоса на Пошехонском шоссе – один из первых опытов для города, поэтому будем вводить ее в действие постепенно. Сначала в таком режиме начнет работать участок от ул. Новгородской до больничного комплекса. Потом остальные отрезки. Это позволит водителям привыкнуть к нововведению и вспомнить правила дорожного движения, касающиеся выделенной полосы для общественного транспорта», - пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Согласно правилам дорожного движения по полосе для маршрутных транспортных средств могут двигаться автобусы, троллейбусы, школьные автобусы и легковые такси, а также велосипедисты (в случае, если такая полоса располагается справа). Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства должны перестраиваться на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создает помех маршрутным транспортным средствам, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

