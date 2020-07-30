Пьяный череповчанин во время задержания укусил полицейского

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, вечером 22 июня 2020 года правоохранители задержали пьяного подозреваемого на проспекте Строителей, чтобы доставить его в отдел полиции для составления административного протокола. Мужчина, недовольный задержанием, укусил одного из них за руку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо до 5 лет принудительных работ, либо до 6 месяцев ареста, либо лишение свободы на срок до 5 лет.