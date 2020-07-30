Литературный семинар молодых авторов пройдёт в Вологде

30.07.2020 [Культура]

Центр Василия Белова соберёт начинающих поэтов и писателей на V Литературный семинар молодых авторов, который пройдёт в рамках VII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия».

Этот конкурс-семинар направлен на выявление и поддержку талантливых начинающих литераторов, пробующих свои силы в прозе и поэзии. В рамках очного этапа семинара пройдут мастер-классы известных литераторов.

- Стать участником семинара может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет, для этого необходимо направить в адрес организаторов авторские произведения в номинации «Проза» или «Поэзия» до 30 августа, также заявку можно подать в обе секции, - сообщается на странице Центра В.И.Белова. - Помогать начинающим авторам совершенствовать своё творчество будет профессиональное жюри семинара, оно же определит лучших участников, которые встретятся с экспертами в Вологде 20-21 октября. 

Так, к примеру, в прошлом году 76 человек из 35 регионов России прислали свои работы на конкурс Литературного семинара молодых авторов. На очное обсуждение приехали участники из Москвы, Ярославля, Смоленска, Ненецкого автономного округа, Новгородской области и нескольких районов Вологодской области. К обсуждению работ по скайпу присоединились авторы из Тюмени и Свердловской области.

Для участия в семинаре необходимо представить: заявку, тексты авторских подборок и согласие на обработку персональных данных. Приём заявок и рукописей для участия в Семинаре-2020 осуществляется до 30 августа 2020 года по адресу: г. Вологда, ул. Щетинина, д.5 - Центр писателя В.И.Белова - в 3-х экземплярах, а также авторские подборки и заявки дублируются в электронном виде по адресу: chteniya_belov@mail.ru в формате doc, с пометкой «на семинар».

Все участники получат сертификаты, победители будут награждены дипломами и памятными призами. По итогам семинара будет издан сборник лучших работ участников.

С более подробной информацией можно ознакомиться группе Литературного семинара в социальной сети, а также по телефонам: 8 (8172) 51-50-10, 8 (8172) 53-30-80.
 

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