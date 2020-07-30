Мошенники от имени руководителей областного УМЧС предлагают бизнесу откупиться от проверок пожарных

30.07.2020 [Общество]

ГУ МЧС Вологодской области предупреждает о мошенниках, которые от имени руководителей ведомства звонят предпринимателям и сообщают им о якобы предстоящей проверке пожарной безопасности.

«Мошенники пытаются манипулировать своими «жертвами», запугивая их штрафами и различными санкциями, предлагают бизнесменам откупиться и таким образом избежать приостановки деятельности их предприятия», - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. 

Пресс-служба также напоминает, что ведомство не оказывает платные услуги и рекомендует вологжанам быть бдительными и не идти на сделку со злоумышленниками. Обо всех фактах телефонного мошенничества следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

Ранее NewsVo сообщал, что мошенники от имени сотрудников регионального Комитета госзаказа Вологодской области звонят бизнесменам и предлагают «помощь» в получении государственных контрактов. За свои «услуги» они просят оплату в виде определенного процента от цены контракта.

Тэги: мошенничество

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