Экс-заместитель мэра Вологды Александр Груздев вошел в состав городской избирательной комиссии

30 июля депутаты Вологодской городской думы утвердили кандидатуру Александра Груздева для назначения членом территориальной избирательной комиссии Вологды с правом решающего голоса.

— С Александром Александровичем мы знакомы давно, у него есть опыт и знания в государственно-правовой сфере и местном самоуправлении, он обладает юридическими познаниями, и с этой точки зрения будет полезен для соблюдения законности выборного процесса. Желаем Александру Александровичу успехов! — цитирует пресс-служба гордумы слова главы Вологды Юрия Сапожникова.

Александр Груздев в прошлом работал в администрации Вологды, ушел оттуда в мае 2017 года. Четыре года он возглавлял управление физической культуры, массового спорта и молодежи, потом стал руководителем управления образования. В 2016 году Александр Груздев несколько раз менял свои должности в администрации города: был заместителем главы Вологды, начальником департамента гуманитарной политики, заместителем мэра по социальным вопросам. Ранее, до 2011 года, он 16 лет работал в ВИПЭ ФСИН России в должностях старшего преподавателя, доцента и начальника кафедры физической культуры.

Ранее NewsVo сообщал, что Избирательная комиссия Вологодской области приняла решение приняла заявление об отставке главы избиркома Вологды Максима Зуева. Исполняющим обязанности председателя назначена Наталья Егорова, ранее - заместитель председателя. Кандидатуру председателя ТИК определит Избирательная комиссия Вологодской области 13 августа.