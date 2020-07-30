Пьяный житель Тарноги украл велосипед, чтобы не идти домой пешком

30.07.2020 [Происшествия]

В Тарногском Городке полицейские раскрыли кражу велосипеда.

Местная жительница рассказала правоохранителям, что её велосипед, который она оставила у подъезда дома на улице Пограничной, пропал. Ущерб она оценила в 5 тысяч рублей. Украденное имущество сыщики обнаружили во дворе дома, принадлежащего 61-летнему ранее судимому мужчине. Подозреваемого задержали.

«В беседе с полицейскими задержанный рассказал, что был сильно пьян, до дому идти был далеко, поэтому он решил взять велосипед, чтобы добраться до дома. Двухколесный транспорт он решил оставить себе и использовать его в качестве донора для своего велосипеда», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Украденный велосипед возвращён законной владелице.

Тэги: кража велосипедов

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