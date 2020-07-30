В Вологде задержали одного из вандалов, устроивших погром в центре города

30.07.2020 [Происшествия]

Вологодские полицейские установили личность одного из вандалов, записавших видео о том, как переворачивают мусорные баки, скамейки и бьют фонари в центре города. Ролик появился в сети 27 июля и вызвал широкий общественный резонанс.

— В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний вологжанин. На допросе молодой человек признал свою вину, пояснив, что в тот день они вместе с друзьями так проводили время, после чего решили записать видео, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ «Вандализм». 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном акте вандализма, либо пострадал от действий задержанного вологжанин, просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Вологде по телефону: 8(8172) 76-31-14, 02, либо в ближайший отдел полиции.

Тэги: вандализм

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