Работы династии художников Шабаевых можно увидеть в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

30.07.2020 [Культура]

Выставка «Человек. Художник. Жизнь» работает в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Это уникальная возможность увидеть работы - графику, керамику и живопись - творческой династии Шабаевых.

- Основу выставки составляют работы живописца, графика, члена Союза художников России Бронислава Шабаева (1930-2018), - рассказывает пресс-секретарь Кирилло-Белозерского музея-заповедника Мария Хаустова. - Как художник, он сформировался, учась на графическом факультете Московского художественного института им. В. И. Сурикова. Одновременно с освоением разных графических техник, Бронислав много путешествовал – ездил на пленэры по городам Московской области, в Ярославль, Ростов. Именно тогда его любимым жанром стал пейзаж, самый разнообразный: городской, архитектурный, ландшафтный. 

Работы Бронислава Шабаева известны многим вологжанам по книгам. Художник оформил около 50 книг вологодских авторов, первой из которых стала книга детских стихов Сергея Викулова «Захотелось Мишке молока».

Выставка работ Шабаева в Кириллове не случайна. Долгое время художник жил и работал в Кирилловском районе. Этот город всегда привлекал его своими видами. Здесь он написал картину «Кириллов монастырь» (1967), которая представлен в одном из залов Народного дома. 

В 1980-х Бронислав Шабаев купил дом в деревне Оденьево, вблизи села Ферапонтова, что очень заметно отразилось на последующем творчестве самого Бронислава и его детей – Матвея, Анны и Юлии. 

- Дети Бронислава Шабаева рассказывают, что их отец очень любил бывать и в Кириллове, и в Ферапонтове. Множество графических листов, выполненных в самых разных техниках, посвящены этим заповедным местам, - говорит Мария Хаустова. - Любовь к искусству, творчеству и всему настоящему от отца передалась детям. Дочери Анна и Юлия закончили факультет монументального и декоративно-прикладного искусства, отделение керамики Московского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова; сын Матвей и внук Александр – факультет графики Московского государственного академического художественного института им. Сурикова, где с 2018 года Матвей Шабаев работает заведующим кафедрой графики и композиции.

Выставку «Человек. Художник. Жизнь» можно посетить в выставочном комплексе Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Народном доме по адресу: Кириллов, ул. Преображенского, 3.

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