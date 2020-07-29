Межпоселковые газопроводы построят в Вытегорском и Вашкинском районах

29.07.2020 [Происшествия]

В Вашкинском и Вытегорском районах до конца 2020 года планируют построить межпоселковые газопроводы «ГРС Липин Бор — село Липин Бор», а также «ГРС Вытегра — город Вытегра» общей протяженностью 1,2 км. Строительство предусмотрено Программой развития газоснабжения и газификации Вологодской области на 2016–2020 годы.

По данным пресс-службы «Газпром межрегионгаз Вологда», к онтрагентом по данным работам выступит ООО «Устюггазсервис». С 2014 по 2019 год эта фирма построила уже около 40 км в городах и селах районов Вологодской области: Верховажском, Вологодском, Череповецком, Тарногском, Великоустюгском, Усть-Кубинском, Кадуйском.

«В результате строительства газопроводов возможность перейти на газ получат 850 абонентов», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

 

Тэги: газификация

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