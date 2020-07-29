21-летний уроженец Нижегородской области украл одежду из спортивного магазина в Вологде

В Вологде полицейские раскрыли кражу одежды из спортивного магазина на Пошехонском шоссе. В совершении преступления подозревается 21-летний "гастролер" из Нижегородской области.

Представитель торговой точки пояснил, что из магазина пропали куртка, футболка и шорты. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Инцидент произошёл 16 июля 2020 года, однако заявление о происшествии поступило правоохранителям только 22 июля.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность возможного подозреваемого, которым оказался 21-летний ранее судимый житель Нижегородской области. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где он сознался в содеянном и пояснил, что продал украденное на центральном рынке.

Удалось также установить причастность подозреваемого к ещё одной краже: 18 июля тот же молодой человек похитил ноутбук из торгового центра на улице Судоремонтной в Череповце. Сумма ущерба составила около 63 тысяч рублей. Личность злоумышленника установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина сознался задержавшим его полицейским, что сбыл технику случайному знакомому за 30 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области корреспонденту newsVO рассказали, что после совершения кражи в Череповце подозреваемый находился под подпиской о невыезде, которую нарушил и уехал в Вологду. Сейчас он также находится под подпиской о невыезде.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. За каждое из преступлений подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.