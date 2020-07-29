Проблему с вонью на перекрестке улиц Преминина и Пошехонского шоссе в Вологде пообещали решить осенью

Проблему с запахом канализации на перекрестке улицы Преминина и Пошехонского шоссе в Вологде власти планируют решить до конца осени.

— На перекрестке Пошехонского шоссе и Преминина течет канализация по верху. Невозможно дышать, когда прекратится этот бардак? — спросили у мэра Вологды во время его прямого эфира 27 июля.

Об этой проблеме жители окрестных домов писали в соцсетях и ранее.

— Да, ситуация эта есть, мы о ней знаем. На данный момент разработан проект, сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика на перекладку данной канализационной сети, в конце августа они будут завершены. Там идет коллектор, будет перекладка его. Работы планируется выполнить, прошу потерпеть до ноября месяца. Как только определится подрядчик, сразу же к работам приступят, — сказал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Объявление о проведении конкурса по выбору подрядчика на реконструкцию напорной канализации по улице Преминина появилось на сайте госзакупок сегодня, 29 июля. Начальная (максимальная) цена контракта - 14,1 млн. рублей. Уточняется, что участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 6 августа, 11 августа будут подведены итоги и выбран подрядчик. По условиям закупки, выполнить работы фирма-победитель должна в течение 70 дней с момента заключения контракта.