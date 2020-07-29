В Кич-Городецком районе власти, полиция и бизнесмен заключили незаконное соглашение о сотрудничестве

29.07.2020 [Общество]

В Кичменгско-Городецком районе администрация муниципалитета и полицейские заключили с местным предпринимателем незаконное соглашение о сотрудничестве в сфере похоронного дела и ритуальных услуг. Нарушения выявлены сотрудниками областного управления антимонопольной службы.

Так, соглашением, которое стороны подписали в 2018 году, было предусмотрено, что предприниматель оказывает услуги по безвозмездной доставке тел умерших из Кичменгского Городка в учреждение судебно-медицинской экспертизы трупов в Великий Устюг и обратно. При этом бизнесмен на платной основе доставляет тела из деревень в райцентр, а также гроб и другие необходимые для погребения предметы. Предпринимателю разрешили самостоятельно утверждать стоимость услуг по доставке тел умерших, цены на гробы и другие ритуальные товары.

Администрация района, в свою очередь, обязывалась информировать население о предоставлении предпринимателем услуг, указанных в соглашении, через районную газету «Заря Севера», официальные сайты муниципалитета и органов местного самоуправления района, информационные ресурсы администраций сельских поселений.

— ОМВД в рамках соглашения обязуется при назначении сотрудниками полиции экспертизы направлять письменную заявку в адрес предпринимателя с указанием местонахождения трупа и примерное время его доставки; предоставлять документы (либо содействует в их получении), необходимые для транспортировки тела умершего в учреждение судебно-медицинской экспертизы; информировать Администрацию района о предоставлении услуг Предпринимателем по мере необходимости по письменным запросам, — сообщает пресс-служба УФАС по Вологодской области.

Рассмотрев материалы дела, сотрудники УФАС пришли к выводу о нарушении администрацией района, ОМВД и предпринимателем  пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В антимонопольной службе отмечают, что заключение такого соглашения недопустимо, создает преимущественные условия для конкретного бизнесмена.

Администрации района и предпринимателю было выдано предписание об устранении нарушений. 

Ранее NewsVo сообщал, что вологодское управление федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам нарушения сокольским МУП «Ритуал» и ООО «Военно-мемориальный комплекс город Сокол» закона «О защите конкуренции». Выяснилось, что доступ в морг (патологоанатомическое отделение) БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» ограничен для иных похоронных организаций.

Тэги: ритуальные услуги

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