Виртуальную выставку работ Валентины Кузнецовой проводит студия «Вологодские росписи»

29.07.2020 [Культура]

Виртуальную выставку работ Валентины Кузнецовой проводит на своей странице в социальной сети студия «Вологодские росписи».

Валентина начала заниматься росписями в младших классах школы в кружке у преподавателя Веры Александровны Добрынинской, а потом продолжила обучение в студии «Вологодские росписи». Изучила глубоковскую, грязовецкую, мезенскую, великоустюгскую, харовскую, ракульскую, борецкую и кич-городецкую росписи.

- Яркие сочные краски, безупречная композиция, любовно проработанные детали - все это вы увидите в работах ученицы студии Валентины Кузнецовой, - говорится в анонсе выставки. - Помимо росписи увлекается плетением из бересты, лоскутным шитьем, авторской куклой, сухим валянием и ткачеством.

Работы Валентины за последний год приняли участие в выставках в Тотемском музейном объединении, в музейно-творческом центре Корбакова, в Республиканской выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года-2019», в выставке «Провинциальные сюжеты» в Усадьбе Брянчаниновых, а также в выставке «Традиционные северные росписи» Центра народной культуры Вологодской области.
 

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