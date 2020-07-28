В Череповце мотоциклист, уходя от полицейской погони, врезался в авто

28.07.2020 [Происшествия]
В Череповце мотоциклист, уходя от полицейской погони, врезался в авто

В Череповце мотоциклист, пытаясь скрыться от полицейских, устроил ДТП.

Инцидент произошел днем 28 июля: на Северной автодороге наряд ДПС обратил внимание на мотоцикл, двигающийся в сторону города Череповца с нарушением правил дорожного движения. У водителя потребовали остановиться, однако он, увеличив скорость, попытался скрыться от сотрудников полиции.

— В ходе преследования сотрудниками ДПС  при помощи специального громкоговорящего устройства были поданы неоднократные требования об остановке. Которые также были проигнорированы. На перекрёстке улицы Молодёжная — Кирилловское шоссе водитель мотоцикла не справился с управлением, совершив выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ховер под управлением женщины 1976 года рождения, — сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

Выяснилось, что 29-летнего мотоциклиста не было прав на управление транспортным средством. На него составлены протоколы об административных правонарушениях,  транспортное средство отвезли на специализированную стоянку.

В результате аварии никто не пострадал.

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