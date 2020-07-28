Археологи приглашают волонтеров поучаствовать в раскопках в центре Вологды

Археологи приглашают совершеннолетних волонтеров присоединиться к раскопкам, которые ведутся этим летом на памятнике археологии «Культурный слой города Вологды в границах крепости 16 века».

- Раскоп площадью более 200 квадратных метров заложен в историческом центре города. На сегодняшний день археологи изучают культурный слой 18-19 веков. Среди находок: голландские курительные трубки, обломки рейнской каменной керамики, кожаная обувь: сапоги, туфли и «поршни», деревянная и керамическая посуда, а так же множество массового материала, - сообщается на странице Автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологдареставрация».

Работы ведут Партнерство «НИЦ «Древности» и ВРОО «Вологодское археологическое общество» при участии педагогов Регионального центра дополнительного образования детей под руководством археолога и педагога – Ларисы Андриановой.

Горожан также приглашают присоединиться к работам в качестве волонтеров. Основные требования к волонтерам: хорошая физическая подготовка и отличный настрой на работу. Раскопки будут продолжаться в августе и сентябре, участвовать можно на протяжении всего периода исследований или на каком-то отдельном этапе.

Для участия в раскопках необходима предварительная запись по электронной почте: media@vologdarestoration.ru или по телефону 72-02-21.