В Великом Устюге пенсионера ограбили на улице

В Великом Устюге полицейские задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

Потерпевший – 80-летний пенсионер – рассказал правоохранителям, что когда он возвращался домой из магазина, к нему подбежал молодой человек и потребовал деньги. Получив отказ, подозреваемый силой отобрал у него 700 рублей и убежал.

«Ориентировку на злоумышленника направили всем наружным нарядам полиции. Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1999 г.р. Оперативникам молодой человек рассказал, что увидел, как стоящий перед ним покупатель, получил сдачу и положил к себе в карман. Проследовав за ним до дома, он потребовал отдать деньги, которые позже потратил на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.