Начальник отделения почты в Череповецком районе подозревается в служебном подлоге и мошенничестве

В Череповецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения почты, подозреваемой в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, занимая указанную должность, 45-летняя женщина в декабре 2019 года должна была выплатить шести многодетным семьям компенсацию родительской платы за содержание детей в муниципальных учреждениях на общую сумму 21 000 рублей. Однако, вместо этого, подозреваемая подделала документы, отметив, что эти семьи получили указанные выплаты, и присвоила деньги.

«Данный факт вскрылся в ходе расследования уголовного дела в отношении подозреваемой о присвоении денежных средств почтамта (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Женщина подозревается в том, что, используя свое служебное положение в корыстных целях, похитила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму 105 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Уголовные дела объединены в одно производство, расследование продолжается.