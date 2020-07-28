Череповчанин украл инструмент из цеха, в котором работал

28.07.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу инструмента из цеха по сборке мебели. Заявитель оценил ущерб в 14 тысяч рублей.

Эксперты, осмотрев место происшествия, не нашли следов взлома. Установив круг лиц, имевших доступ к ключам от цеха, правоохранители выяснили, что один из работников не вышел на работу и перестал выходить на связь. 47-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

«Подозреваемый признал свою вину. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что дождался, когда все уйдут и забрал два перфоратора и фрезерный станок, а которые сбыл в скупке за 4 тысячи рублей. Свой поступок мужчина объяснил тем, что его не устраивала заработная плата», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Череповчанину грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жительницу Бабаево будут судить по экстремистской статье из-за ролика об обещаниях «Единой России»
18 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
Два человека погибли в ДТП в Вологодском районе
В Великоустюгском районе отец и сын утонули в реке
17 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
Сома длиной 1,7 метра поймали в Рыбинском водохранилище под Череповцом
Поселок Лальск просят включить в состав Вологодской области
18 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
25 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Коронавирус обнаружили у продавца супермаркета в Вологде
27.07.2020 [БлогоVO]

20 дней пытаюсь продлить полис ОСАГО. Говорят зависли и страховые случаи, и сами страховки

592
0
26.07.2020 [БлогоVO]

«Хабаровск, мы с тобой»

1254
0
27.07.2020 [БлогоVO]

Сейчас активно обсуждают будущее кольцо на Конева — надо ли его строить там?

888
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце мотоциклист, уходя от полицейской погони, врезался в авто
Археологи приглашают волонтеров поучаствовать в раскопках в центре Вологды
С 31 июля запустят авиарейсы из Архангельска в Череповец
В Великом Устюге пенсионера ограбили на улице
Начальник отделения почты в Череповецком районе подозревается в служебном подлоге и мошенничестве
1 и 2 августа в Вологде пройдут соревнования по пляжному волейболу
Череповчанин украл инструмент из цеха, в котором работал
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

350
0
28.07.2020 [БлогоVO]

​​​​​​​«Авроры», что вам снится? Стоят на краю покоса, ждут своего часа

166
0
27.07.2020 [Обзор Прессы]

«Макси» может не открыться?

1351
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика