Череповчанин украл инструмент из цеха, в котором работал

В Череповце полицейские раскрыли кражу инструмента из цеха по сборке мебели. Заявитель оценил ущерб в 14 тысяч рублей.

Эксперты, осмотрев место происшествия, не нашли следов взлома. Установив круг лиц, имевших доступ к ключам от цеха, правоохранители выяснили, что один из работников не вышел на работу и перестал выходить на связь. 47-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

«Подозреваемый признал свою вину. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что дождался, когда все уйдут и забрал два перфоратора и фрезерный станок, а которые сбыл в скупке за 4 тысячи рублей. Свой поступок мужчина объяснил тем, что его не устраивала заработная плата», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Череповчанину грозит до двух лет лишения свободы.