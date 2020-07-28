Жителя Харовска приговорили к 7 годам колонии за причинение смертельной травмы знакомому

В Харовске суд огласил приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм знакомому.



55-летний потерпевший в бессознательном состоянии со следами побоев был доставлен в больницу в ночь с 20 на 21 марта 2020 года. 6 апреля мужчина скончался. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый – знакомый погибшего – был задержан по подозрению в причинении ему смертельной травмы и вскоре арестован. Выяснилось также, что в 2017 году обвиняемый освободился после отбытия 12 лет лишения свободы за совершённое ранее убийство.

«По версии следствия, 20.03.2020 около 23 часов в комнате общежития на ул. Мельничная в г. Харовске находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины поссорились по неизвестной следствию причине и подозреваемый нанес множественные удары находившемуся у него в гостях приятелю. Придя к соседям, мужчина сообщил о плохом самочувствии потерпевшего, и те вызвали бригаду скорой медицинской помощи, застав пострадавшего в бессознательном состоянии с телесными повреждениями», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

С учётом особо опасного рецидива, подсудимому назначено наказание в виде 7 лет колонии особого режима. С него также взыскано 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего.