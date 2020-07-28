Жителя Кич-Городка и его зятя осудили условно за мошенничество при продаже дома и участка

В Кичменгском Городке суд огласил приговор местному жителю А. и его зятю М., признанным виновными в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере.

Как установлено судом, в сентябре 2013 года подсудимые предложили потерпевшей В. заключить устную сделку купли-продажи земельного участка и дома на улице Советской за 3 млн рублей с рассрочкой платежей. Собственником недвижимости являлся М. При получении оговорённой суммы, мужчины пообещали передать права на недвижимость пострадавшей.

«При этом подсудимые знали, что эти объекты недвижимости не могли быть проданы, поскольку согласно договору об ипотеке (залоге недвижимости), выступали в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между банком и М. в мае 2013 года», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемые не предупредили потерпевшую об этом обстоятельстве и, таким образом вели её в заблуждение. Сделка была заключена, и с сентября 2013 года по май 2016 года, В. передала подсудимым 2 850 000 рублей, которые они присвоили.

Женщина рассказала, что неоднократно предлагала подсудимым написать расписку о получении денег, однако они отказывались под предлогом доверительных отношений.

«Когда общая сумма переданных денежных средств составила 2 300 000 рублей, она снова предложила подсудимым оформить расписку и поинтересовалась о переоформлении жилого дома. Но А. ей сообщил, что сейчас они не могут этого сделать, так как дом в залоге у банка. Она очень расстроилась и предложила подсудимым вернуть ей деньги. Они убедили ее, что в ближайшее время погасят кредит, у них выкуплены делянки, доход есть, они успешно занимаются лесом. О принятом решении о взыскании кредитной задолженности она узнала в 2017 году, когда дом был выставлен на торги. С того времени она неоднократно обращалась в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела. За время проживания в доме она вложила в его ремонт свыше 2 млн рублей, поэтому стоимость жилого дома значительно увеличилась», - областная пресс-служба судов Вологодской области.

В суде обвиняемые не признали своей вины, однако она была полностью подтверждена представленными доказательствами. А. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, его зятю – 1 год 10 месяцев лишения свободы условно. Каждого и них также оштрафовали на 50 тысяч рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

За потерпевшей признано право на удовлетворение гражданского иска.