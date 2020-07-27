Череповчанин за деньги, еду и алкоголь прописывал в своей квартире мигрантов

Житель Череповца за девять месяцев фиктивно зарегистрировал в своей квартире семерых мигрантов из стран ближнего зарубежья. 51-летний мужчина является собственником жилплощади на улице Вологодской.

— Стражи правопорядка выяснили, что за фиктивную постановку на учёт череповчанин взял не только денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, но и продукты питания и алкоголь, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.