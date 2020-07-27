Череповчанин за деньги, еду и алкоголь прописывал в своей квартире мигрантов

27.07.2020 [Происшествия]

Житель Череповца за девять месяцев фиктивно зарегистрировал в своей квартире семерых мигрантов из стран ближнего зарубежья. 51-летний мужчина является собственником жилплощади на улице Вологодской. 

— Стражи правопорядка выяснили, что за фиктивную постановку на учёт череповчанин взял не только денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, но и продукты питания и алкоголь, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Тэги: резиновые квартиры

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