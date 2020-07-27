Воспитанник Грязовецкой школы-интерната для слабовидящих похитил деньги с карты соседа по комнате

27.07.2020 [Происшествия]

19-летний вологжанин обратился к полицейским с заявлением о пропаже денег с его банковской карты. Правоохранители выяснили, что с помощью карты совершаются покупки в интернете и установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний друг потерпевшего, с которым они вместе живут в Грязовецкой школе-интернате для слабовидящих.

«Длительный период времени потерпевший хвастался своим друзьям, что у него на карте много денег, и в один из дней, когда в комнате никого не было, злоумышленник привязал банковскую карту друга к сайтам интернет-магазинов на которых периодически совершал покупки, указав при этом свой номер телефона, для того, чтобы смс-оповещения приходили ему, а не потерпевшему. В течение двух месяцев молодой человек совершал покупки на различных сайтах, пока потерпевший не проверил баланс карты. Общий ущерб со слов заявителя составил порядка 40 тысяч», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: хищение денег

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