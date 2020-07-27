Количество безработных в Вологодской области за полгода выросло в пять раз

31,5 тысячи человек в Вологодской области зарегистрированы как безработные. Это в 5,3 раза больше, чем в начале года, сообщает сайт регионального правительства.

«В области в полной мере реализуются меры поддержки безработных граждан по увеличению пособий по безработице, принятые в связи с пандемией на федеральном уровне по поручению Президента РФ, - рассказал председатель правительства Вологодской области, замгубернатора Антон Кольцов. - По результатам проведенных прокуратурой проверок правительством области немедленно принимаются меры реагирования по устранению выявленных недостатков, основным из которых является нарушение срока принятия решения о признании гражданина безработным. Правительством области оказана финансовая поддержка из средств областного бюджета работодателям при организации общественных работ, предусмотрено финансовое обеспечение и возмещение работодателям затрат на заработную плату работникам, привлеченным на общественные работы».

На сегодняшний день в области создано порядка 1400 временных рабочих мест для трудоустройства граждан на общественные работы. Организовано профессиональное обучение и профобразование безработных вологжан для дальнейшего трудоустройства. До конца года планируется обучить не менее 1200 человек.