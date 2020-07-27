Выпускник череповецкого лицея сдал три экзамена на 100 баллов

Выпускник череповецкого лицея АМТЭК Прохор Мирославский получил высшие баллы на ЕГЭ по профильной математике, информатике, физике.

«Это просто сенсация для нашего города, — рассказала официальному сайту Череповца замначальника отдела общего и дополнительного образования управления образования города Светлана Клейнер. — Вчера вечером были опубликованы результаты по физике, у Прохора третий стобалльный результат. По результатам четырех экзаменов у выпускника АМТЭКа 396 баллов.

По словам Клейнер, ранее в городе не было такого случая, чтобы одиннадцатиклассник получил по 100 баллов на трех экзаменах.

Ранее NewsVo сообщал, что 18 участников ЕГЭ по русскому языку в Вологодской области получили на экзамене максимальный балл.