Следователи разбираются в обстоятельствах гибели вологжанина в реке

В Вологде проводят доследственную проверку по факту гибели 33-летнего мужчины в реке. Тело полностью одетого погибшего, без видимых телесных повреждений обнаружил прохожий в районе парка Мира.

«По данным следствия, вологжанин еще 19 июля ушел из дома и больше не возвращался. Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти погибшего», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.