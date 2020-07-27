Следователи разбираются в обстоятельствах гибели вологжанина в реке

27.07.2020 [Происшествия]

В Вологде проводят доследственную проверку по факту гибели 33-летнего мужчины в реке. Тело полностью одетого погибшего, без видимых телесных повреждений обнаружил прохожий в районе парка Мира.

«По данным следствия, вологжанин еще 19 июля ушел из дома и больше не возвращался. Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти погибшего», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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