Житель Череповца украл чужой гараж и сдал его в металлолом

В Череповце полицейские задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в краже гаража.

Потерпевший – 45-летний череповчанин – пояснил, что не знает, когда было совершено хищение, так как в последний раз приезжал в гараж весной 2019 года. Он оценил ущерб в 25 тысяч рублей.

«Работая по заявлению, оперативники установили время и место куда сбыли металл, отработали круг лиц ранее привлекавшихся по аналогичным преступлениям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали лицо причастное к краже имущества. Им оказался мужчина 1987 г.р», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный сознался в содеянном и показал, что летом 2019 года вывез гараж на личном грузовом автомобиле с манипулятором и сдал его в металлолом.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.