26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

26.07.2020 [Общество]

Оперштаб правительства Вологодской области 26 июля сообщил о 26 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 12 в Череповце, четыре в Вологде, по два в Грязовецком, Вологодском, Сокольском района, по одному в Великоустюгском, Тотемском, Усть-Кубинском и Вашкинском районах.  

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2271 случай заражения COVID-19. Из них 703 — в Вологде, 584 —  в Череповце, 120 — в Вологодском районе, 156 — в Шекснинском районе, 75 — в Кадуйском районе, 62 — в Великоустюгском районе, 160 — в Грязовецком районе, 16 — в Чагодощенском районе, 38 — в Устюженском районе, 22 — в Кичменско-Городецком, 22 — в Сокольском, 40 — в Череповецком, 64 — в Кирилловском, 10 — в Усть-Кубинском, 9 — в Нюксенском, 29 — в Тотемском, 3 — в Бабушкинском, 23 — в Вытегорском, 11 — в Харовском, 9 — в Бабаевском, 5 — в Никольском, 9 — в Тарногском, 4 — в Вожегодском, 9 — в Белозерском, один — в Междуреченском районе, два — в Вашкинском. 

Всего с начала пандемии на территории региона умерло уже 20 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровел 1866 (55 за последние сутки). 

Ранее NewsVo сообщал, что хоккейный клуб «Северсталь» официально подтвердил девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Тэги: коронавирус

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