В Вологде спасли девушку, которая тонула в болоте

25.07.2020 [Общество]

В лесном массиве неподалеку от улицы Граничной в Вологде девушка увязла в болоте и чуть не погибла. На помощь пришли полицейские.

Сообщение о том, что в лесополосе раздаются крики о помощи, поступило в полицию около четырех часов утра. Прибыв на место происшествия, полицейские услышали женский голос, доносящийся из чащи.

— Через несколько мгновений они обнаружили девушку, которая тонула в болоте. Она уже по шею увязла в топи и из последних сил держалась за ветки растущих рядом кустов. Рискуя собственной жизнью, госавтоинспекторы зашли в воду и вытащили ее из трясины, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Девушка рассказала, что около часа ночи пошла на дачу к своему отцу в поселке Дорожный, но заблудилась в лесу и забрела в болотистую местность. В воде она провела около 3 часов и совсем выбилась из сил.

— Сотрудники полиции доставили девушку к родным. Она от всей души поблагодарила Никиту Крымова и Александра Чуркина за спасенную жизнь. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тэги: спасение, болото

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